Pasaron dos meses desde que la familia de Abraham González Laparra y Kevin Daniel González Pineda siguen buscándolos con desesperación, luego de que ambos desaparecieran durante hechos violentos que padecieron habitantes de Frontera Comalapa y Chicomuselo, en mayo.

En esa ocasión, Abraham y su hijo Kevin, originarios del barrio Cofre Bajo, municipio de Chicomuselo, viajaron en motocicleta a Frontera Comalapa —a corta distancia— para realizar un trabajo de pintura, pero no volvieron.

Edith González es hija de Abraham, pero pidió asilo en Estados Unidos debido a la violencia que se vive en la citada región de Chiapas. Desde el vecino país relató que la búsqueda de su padre y hermano se empaña por la impunidad por parte de las autoridades.

El 26 de mayo, como todos los días, se estuvo comunicando con su papá por mensajes; fue entonces que se percató de que algo estaba pasando. Incluso, Abraham le comentó que al llegar al lugar de trabajo comenzaron los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, quienes se pelean el control del territorio.

A partir de entonces se ha movilizado a distancia para hacer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero aún no hay respuestas. “Pero qué nos podemos esperar, si el presidente dijo en una ‘mañanera’ que en Chiapas no hay violencia, que no pasa nada”, lamentó.