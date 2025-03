Mantienen la lucha por sus derechos y la igualdad

Urgieron que se trabaje para evitar los feminicidios y la violencia de género. Ramón García / CP

La Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), a través de un grupo de mujeres, se sumó a la conmemoración del 8M, una fecha en la que se honra la memoria y el trabajo permanente de quienes con su esfuerzo en el campo y la ciudad han brindado sus vidas, y por las que mantienen la lucha por sus derechos, la justicia, contra la discriminación y desigualdades.

Reunidas en torno a la organización ONPP, hicieron su pronunciamiento en pro de los derechos de la mujer y resaltaron la lucha y el ejemplo de las trabajadoras textiles que el 8 de marzo de 1857, con su lucha, dieron origen a esta celebración.

Sin embargo, se refirieron a la mujer mexicana tanto en el campo con sus cultivos, en el cuidado del hogar, como profesionistas, artesanas y comerciantes; por lo que, a nombre del sector campesino, la contadora Margarita Escobar Morales, miembro del consejo político regional de la ONPP; Elvira Soto, Bertha Morales y Verónica Belén señalaron su mensaje al pueblo y autoridades de México.

Pidieron que no se permita celebraciones de un día con regalos de flores y felicitaciones, pues el objetivo no es ese, sino que se exija y se trabaje para evitar los feminicidios y la violencia de género, un no a la impunidad en los procesos judiciales contra violadores, feminicidas y agresores y que haya un respeto y pleno reconocimiento a las mujeres.