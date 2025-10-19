Mantienen metas de alfabetización este año

Chiapas busca cerrar el mes de octubre con una cifra aproximada de 80 mil personas alfabetizadas con el programa Chiapas Puede, proyecto que, de acuerdo al secretario de Educación del Estado, Roger Mandujano Ayala, avanza con paso firme en su objetivo de reducir el rezago educativo.

El funcionario mencionó que se rebasó el número de personas alfabetizadas en el sexenio anterior, que fue de 46 mil beneficiarios. En menos de un año de gestión, el nuevo gobierno logró esa cifra.

En entrevista, Mandujano Ayala destacó que a seis meses de su inicio, el programa ha cumplido sus metas pese a las complejidades, gracias a la buena respuesta de la población que asiste a sus clases. “Estamos reforzando la supervisión porque queremos que realmente aprendan”, afirmó.

Seguimiento

El secretario reconoció que existe un 20 % de deserción o no aprobación, a los cuales se les da un seguimiento para que concluyan su proceso. No obstante, se prevé que para el mes de diciembre la meta sea alcanzar los 150 mil egresados del programa.

Es decir, de lograr este estimado, se triplicaría en un año el número de beneficiarios en comparación con los últimos seis años.