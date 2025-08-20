Mantienen monitoreo constante en volcán Chichonal

La Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado de Chiapas, como integrante del Comité Científico Asesor del Volcán Chichonal (Chichón), informa que mantiene un monitoreo permanente del riesgo volcánico, con el propósito de proteger la vida de las personas y salvaguardar el entorno.

Del 1º de junio al 18 de agosto del presente año se han registrado 307 sismos en un radio de 20 kilómetros alrededor del cráter del volcán, con magnitudes que oscilan entre 1.4 y 3.4 grados. Estos movimientos han sido reportados y vigilados en estrecha coordinación con el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Hasta la fecha no se han reportado daños ni riesgos directos para la población; sin embargo, las instancias científicas y de protección civil mantienen la vigilancia constante sobre la actividad sísmica y volcánica en la región. En caso de registrarse cambios significativos, se informará de manera oportuna a la ciudadanía y a las autoridades competentes.

Durante este año se han fortalecido las acciones de supervisión y estudios en el Volcán Chichonal, localizado en el municipio de Chapultenango, con la participación de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Cenapred.