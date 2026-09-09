Mantienen Operativo Cero Impunidad en la Frailesca

La Fiscalía de Distrito Frailesca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Policías Municipales, mantiene el Operativo Cero Impunidad, mediante recorridos disuasivos de proximidad, casco seguro y despolarizado, en los municipios de Villa Corzo, Villaflores y Ángel Albino Corzo.

En el municipio de Villa Corzo, las autoridades de seguridad realizaron recorridos en los barrios San Roque, Emiliano Zapata, California, Ganadera, Centro, Tapachulita y Conasupo; además, se instaló un punto de inspección en la colonia Emiliano Zapata, donde se revisaron 51 vehículos y 20 motocicletas, y se despolarizaron tres automotores.

En Villaflores, se estableció un punto de revisión en el bulevar Jorge Macías Gómez, donde se inspeccionaron 60 motocicletas y 120 automóviles, se despolarizaron dos unidades vehiculares, y cinco motocicletas fueron remitidas al corralón, por no contar con placas de circulación y licencia para conducir.

Albino Corzo

Finalmente, en Ángel Albino Corzo, los elementos policiales establecieron un punto de revisión en la entrada del municipio, donde se inspeccionaron 29 vehículos, seis motocicletas y se despolarizaron siete autos. Asimismo, se realizaron recorridos en la zona comercial de los barrios Los Ángeles, Nuevo Poblado, Centro, Guadalupe, San Agustín, Cedral, Santa Rosa y Fortaleza.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.