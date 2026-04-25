Mantienen operativo en la región de Los Llanos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informa que mantiene desplegado un amplio operativo de seguridad, vigilancia y prevención en los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, con el objetivo de preservar el orden público, proteger la integridad de las familias y fortalecer la tranquilidad social en la Región de Los Llanos.

En el municipio de Venustiano Carranza, se desarrolla una mesa de diálogo derivada del proceso de “brecheo” que tradicionalmente se realiza cada año, privilegiando en todo momento la concertación, el respeto entre las partes y la atención institucional como vía para la solución pacífica de los asuntos comunitarios.

Detonaciones en Nicolás Ruiz

En tanto, en el municipio de Nicolás Ruiz, se registró un incidente en el que un vehículo sospechoso realizó detonaciones en un punto de control ejidal. Ante esta situación, de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y las instancias comunitarias actuaron para contener el riesgo y salvaguardar a la población.

De forma oportuna, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al lugar, donde mantienen presencia operativa estratégica para restablecer el orden, prevenir nuevos incidentes y garantizar condiciones de seguridad para las y los habitantes.

Heridos

En tanto, la Secretaría de Salud del Estado informó que se brindó atención médica inmediata a personas lesionadas en el municipio de Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte del Hospital Rural de Venustiano Carranza, fueron ingresados seis pacientes del sexo masculino, quienes presentan diversas lesiones. Actualmente, tres de ellos se reportan estables, mientras que dos permanecen en estado crítico y uno más bajo observación médica por politraumatismos.

Desde el primer momento, el personal médico, de enfermería y de apoyo activó los protocolos de atención a urgencias, garantizando la estabilización de los pacientes y su atención oportuna con los insumos y capacidades disponibles.