Mantienen operativo Vacaciones Seguras

Con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas y habitantes durante el periodo vacacional, la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, mantiene activo el operativo “Vacaciones Seguras de Verano 2026” en diversos puntos estratégicos de la capital chiapaneca.

Las acciones de vigilancia y atención preventiva se desarrollan en los principales accesos a la ciudad y zonas de alta afluencia, con el propósito de brindar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia y ofrecer asistencia a quienes transitan por las carreteras de la región.

Servicios

Como parte del operativo, el personal de Protección Civil (PC) y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) proporciona servicios de auxilio vial, atención prehospitalaria, respuesta a emergencias, orientación a la ciudadanía y apoyo inmediato en caso de incidentes, fortaleciendo las labores de prevención y atención para reducir riesgos durante los desplazamientos.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para proteger la integridad física de quienes visitan la ciudad y de la población local, reforzando la presencia de los cuerpos de emergencia en sitios de mayor concentración de personas y vehículos.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para contribuir a unas vacaciones seguras mediante la conducción responsable, el respeto a los límites de velocidad, la hidratación constante ante las altas temperaturas y el seguimiento de las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

El operativo permanecerá vigente durante el periodo vacacional de verano, con recorridos y atención permanente en los puntos establecidos para brindar asistencia a la población.