Mantienen operativos en carreteras de Chiapas

Por las carreteras del estado, principalmente sobre los tramos más riesgosos como el de Chiapa de Corzo-San Cristóbal y de Tapachula, se mantienen operativos de seguridad por parte de la Guardia Estatal Vial Preventiva, para concientizar a los conductores y reducir los accidentes en las carreteras.

Francisco Javier González Espinosa, director de la Guardia Estatal Vial Preventiva, explicó que se llevan acabo diversos programas, uno de ellos es el denominado “casco seguro”, dirigido a los motociclistas, informando la importancia del uso del casco.

Mejoras

El funcionario reveló que en comparación con enero del año pasado, se presentó una mejora del 50 por ciento en accidentes y un 100 por ciento menos en personas fallecidas.

Durante enero del 2025 se registró un total de 38 accidentes de motocicletas con 33 lesionados y 10 muertos, mientras que para enero del presente año se han contabilizado 14 accidentes con 11 lesionados y cero muertes.

También informó de otros operativos como Ángel Guardian, el cual apoya a los conductores con combustible, asistencia mecánica y grúas gratuitas, así como Carrusel en carreteras como la de Chiapa de Corzo a San Cristóbal.

González Espinoza expuso que la Guardia Estatal Vial Preventiva posee un total de 203 elementos operativos, los cuales están distribuidos en 51 delegaciones del estado.

Educación vial

Esta corporación ha aplicado infracciones a conductores que atentan contra la circulación, al menos el 20 por ciento de las infracciones han sido para conductores de transporte público. El director hizo énfasis en que es necesario concientizar y promover la educación vial, aspectos al que calificó como fundamentales para reducir los accidentes de tránsito.

Finalmente, añadió que para estos y otros operativos se han realizado trabajos conjuntos con otras corporaciones de seguridad, con la principal finalidad de combatir la delincuencia y reducir los accidentes de tránsito en el estado.