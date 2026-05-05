Mantienen política de atención directa

La Coordinación de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantiene una política de puertas abiertas y atención directa, gestionando peticiones y acercando servicios municipales.

De acuerdo con Rafael Zurita Jiménez, titular de esta coordinación, el área representa el primer contacto entre la ciudadanía y el gobierno municipal, por lo que su labor es fundamental para garantizar que las solicitudes lleguen a las instancias correspondientes.

“Es un espacio muy humano, donde recibimos y canalizamos todas las peticiones dirigidas al presidente municipal hacia las dependencias del ayuntamiento”, explicó.

Jornadas

Una de las actividades principales son los Lunes del Pueblo. En su más reciente jornada, se entregaron 100 fichas para atención directa con el presidente municipal; sin embargo, la cobertura fue mucho mayor, alcanzando a más de 400 personas gracias a la participación simultánea de diversas dependencias municipales.

Destacó que estas jornadas suelen extenderse hasta altas horas de la noche, reflejo del compromiso tanto del presidente municipal como de su equipo de trabajo.

“Es parte de la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía, dar atención sin importar el tiempo que sea necesario”, señaló.

Compromiso

Asimismo, reiteró que la Coordinación de Atención Ciudadana mantiene una política de puertas abiertas, permitiendo que cualquier persona pueda acudir de forma presencial o presentar sus peticiones por escrito, amparadas en el derecho constitucional de petición.

Finalmente, hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se anuncian las fechas, horarios y mecanismos para participar en estas jornadas y otros módulos de atención.