Mantienen saldo blanco en Operativo Guadalupe-Reyes

En entrevista, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, expresó que gracias al liderazgo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, en la Mesa de Paz y la coordinación interinstitucional, el Operativo Guadalupe-Reyes 2025 que inició el 1 de diciembre se mantiene con saldo blanco en los 124 municipios de la entidad.

Coordinación

Acompañado del subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, y el subsecretario de Vial Preventiva y de Turismo, Guillermo López Murua; Óscar Aparicio expresó que, como lo ha instruido el mandatario estatal todas las subsecretarías, direcciones y áreas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) están trabajando de manera estrecha y directa con la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración (INM), para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas y de los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro estado.

“El 1 de diciembre el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó el banderazo de inicio del Operativo Guadalupe-Reyes que terminará el 6 de enero. Tenemos un despliegue bastante robusto de 10 mil 200 elementos, dos helicópteros están sobrevolando las carreteras, contamos con dos embarcaciones Monster y tres embarcaciones que estarán cubriendo los cuerpos de agua, arcos con lectores de placas y de identificación facial, es una estrategia integral para que todos y todas se sientan seguros”, declaró.

Cuidan a la ciudadanía

Indicó que se han implementado operativos permanentes en bancos y cajeros para inhibir la comisión de delitos por el tema de pago de aguinaldos y llamó a la ciudadanía a descargar la aplicación gratuita C5 Escudo Pakal para atender cualquier emergencia de manera rápida.

Finalmente, Aparicio Avendaño afirmó que en el gobierno de la Nueva ERA, Chiapas es un estado seguro, con cero robos a carreteras: “El mensaje es que vengan a visitar nuestros sitios turísticos, hay un compromiso serio y responsable de la Secretaría del Seguridad del Pueblo, estamos para brindar auxilio vial, para atender cualquier emergencia, hoy Chiapas tiene otro rostro”, concluyó.