Mantienen suspensión de carreras de caballos

La Secretaría General de Gobierno y Mediación reiteró el exhorto a las presidentas y presidentes municipales de Chiapas de mantener la vigilancia y cumplimiento de la suspensión temporal de eventos de carreras de caballos la cual se mantiene desde enero del 2025. Recientemente durante la celebración de la feria de Zinacantán se registró un incidente en este tipo de actividades.

Mediante un escrito firmado por la titular Dulce María Rodríguez Ovando, recuerda que la disposición fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) con fecha 16 de enero de 2025, mismo que fuera emitido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La suspensión obedece a que los eventos donde se realizan carreras de caballos, “como espectáculo público o privado, son susceptibles a la comisión de ilícitos”, ello tomando en consideración las directrices en materia de seguridad pública que rigen al estado.

A inicios de febrero, el mandatario chiapaneco recalcó que las carreras de caballos en el estado seguirán suspendidas como parte de las medidas de prevención, asegurando que al menos durante su sexenio esta decisión seguirá firme.

Sector hípico

Desde la suspensión temporal, diversos integrantes del sector hípico de Chiapas ha realizado manifestaciones pacíficas en Tuxtla Gutiérrez para solicitar la reapertura de las carreras de caballos.

Las distintas concentraciones han reunido a ciudadanos de la costa, altos y frailesca para hacer notar que están dispuestos a someterse a cualquier regulación que el gobierno establezca, así como la entrega de censos de caballos y cuadras.

Al mismo tiempo han reiterado la disposición del gremio para aclarar dudas sobre el cuidado animal y la seguridad, descartando maltrato, por lo que se han declarado abiertos al diálogo para encontrar una solución que beneficie a la economía de las distintas regiones.