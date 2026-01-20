Mantienen vacunación en la región Altos Tsotsil-Tseltal

La Secretaría de Salud de Chiapas mantiene un despliegue de vacunación en la región Altos Tsotsil-Tseltal, a fin de acercar las dosis a la población y reducir los riesgos de contagios por sarampión en la zona.

En ese contexto, el titular de la dependencia estatal, Omar Gómez Cruz, platicó con la población de Chalchihuitán, con las autoridades tradicionales y también con las parteras, todo esto para impulsar la participación comunitaria.

Ahí se escucharon los planteamientos de habitantes de 52 localidades, estableciéndose compromisos de atención en las necesidades que haya en materia de salud.

En el municipio se recordó a las personas la importancia de que se vacunen para evitar riesgos a la salud y para hacer bloqueo del sarampión

Para eso pueden acudir a cualquiera de los 15 puestos de vacunación instalados. Gómez Cruz recordó que hay dosis para otros padecimientos como el covid-19, neumococo e influenza; con esto también se busca mejorar por porcentajes de vacunación.

Anunció que “alrededor de 50 parteras tradicionales se integrarán al Diálogo Raíces de Vida, con el objetivo de actualizar y fortalecer sus conocimientos en beneficio de la salud materna y comunitaria”.

La Secretaría de Salud también informó del programa Vacunación Casa por Casa, el cual se mantiene vigente en Tuxtla Gutiérrez y va dirigido a que niñas y niños cuenten con la protección para prevenir sarampión, rubéola y parotiditis.

Para ello se llevará a cabo una jornada de vacunación en las siguientes colonias: Santa Isabel, Ribera Guadalupe, Cuchilla Santa Rosa, Chiapas Bicentenario, Monte Cristo y Monte Araba. La actividad está programada para este 20 de enero de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, la Secretaría también destacó el trabajo hecho en el parque central Esperanza del municipio de Tonalá; en la zona se atendió a la población que llegó por sus vacunas alusivas a la temporada invernal.

“Además, brigadistas de vacunación visitan las colonias y fraccionamientos Hermanos Serdán, Plazuelas de San Francisco, Las Vegas Riachuelo y Huachipilin Calentura del mismo municipio para realizar actividades de bloqueo vacunal, como parte de las medidas preventivas contra el sarampión”, se relató.