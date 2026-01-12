Mantienen vigente apoyo vial Tu Ángel Guardián

La delegación de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo conocida popularmente como Tránsito del Estado, informó que mantiene vigente el programa de apoyo vial Tu Ángel Guardián con el eslogan “Protegemos tu camino, estés donde estés”, que brinda de manera gratuita los servicios de asistencia por falta de gasolina, fallas mecánicas o eléctricas, remolque con grúa de la institución por averías o incidentes que no implican afectaciones a terceros.

La institución cuenta con una grúa que brinda el servicio a los automovilistas que requieren el remolque de su vehículo, señaló personal de la dependencia, sin costo alguno, esto durante las 24 horas, reportando al teléfono oficial para brindar la información requerida y se atienda de forma inmediata la petición.

Se señaló que es parte del compromiso social y de apoyo a automovilistas de Tapachula dirigido a los conductores que enfrenten emergencias durante su trayecto, el programa estatal tiene como propósito fortalecer la identidad institucional y proyectar con mayor claridad su vocación de servicio y auxilio en las vías locales.

El programa Tu Ángel Guardián es instrucción del Gobierno de Chiapas y que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que preside Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo a cargo del comisario jefe, Guillermo López Murúa dan continuidad y seguimiento.