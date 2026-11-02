Mantienen vigilancia ante reporte de embriaguez

Ante la información que circuló sobre una presunta intoxicación masiva de adolescentes y adultos durante una fiesta de disfraces en el Club Campestre de Tapachula, la Secretaría de Salud del estado realizó una búsqueda y verificación de posibles casos en hospitales, clínicas particulares y servicios de urgencias de la ciudad.

Como resultado de estas acciones, hasta el momento un adolescente de 16 años y un adulto de 22 años fueron ingresados al Hospital General de Zona No. 1 “Nueva Frontera” del IMSS, donde fueron atendidos por intoxicación etílica aguda por consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Ambos recibieron atención médica integral oportuna y conforme a los protocolos establecidos y posteriormente fueron dados de alta.

Verificación

Por su parte, brigadas de Protección contra Riesgos Sanitarios acudieron al establecimiento para realizar la visita de verificación; sin embargo, no fue posible llevarla a cabo, debido a que no se encontró a ninguna persona que pudiera atender al personal responsable; además, el lugar permanecerá cerrado y reanudará actividades hasta el próximo martes, fecha en la que se podrá realizar la validación correspondiente.

La dependencia estatal informó que, aunque en redes sociales y otros medios se mencionó que había un mayor número de personas afectadas, hasta el cierre de este reporte no se han encontrado otros casos de personas hospitalizadas por este motivo en las unidades médicas consultadas.

Por último, la Secretaría de Salud se mantendrá atenta para actuar oportunamente y hace un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos de sus hijas e hijos, para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y, especialmente, evitar su ingesta excesiva, ya que puede ocasionar graves daños a la salud. Asimismo, reitera la importancia de consultar información oficial y evitar compartir datos no confirmados.