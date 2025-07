Mantienen vigilancia contra taxis y colectivos clonados

Luego de que en fechas pasadas se publicara en Tapachula sobre la clonación de un taxi y un colectivo urbano presuntamente por parte de los mismos transportistas, las autoridades han actuado en consecuencia; sin embargo, no descartan que haya algunas unidades particulares con los colores pero sin placas y sin números oficiales que simulan el servicio, que podrían ser utilizados para delinquir e incluso algunos que solo trabajan de noche, lo que implica un riesgo para el usuario.

Trabajo en equipo

Este tipo de práctica no es novedad, ha sido controlado con la intervención de la autoridad, pero principalmente por los mismos transportistas que han conformado un equipo de vigilancia que mantiene colaboración no solo con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), sino con la Fiscalía General del Estado (FGE) para poner un alto a la irregularidad, aunque esto no es garantía de que por las noches circulen unidades piratas.

Los casos más recientes son los de un taxi con el número 1468 que fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación; el otro, una unidad colectiva de la ruta Fovissste.

A estas denuncias se han sumado las de la ciudadanía que señala la presencia de tuc-tuc o mototaxis, de unidades color blanca con amarilla sin distintivos, transportado a personas como si fueran taxis.

Las organizaciones transportistas y los ciudadanos a través de denuncias en redes sociales mantienen vigilancia en estas acciones; al detectar la irregularidad es denunciada. Atrás han quedado los taxis que argumentando “amparos” se aferraban a dar servicio.

En la actualidad la recomendación es que al detectar una unidad como supuesto taxi, con los colores oficiales pero sin números distintivos de placas, se denuncie ya que podría pertenecer a una red delincuencial.