Mantienen vigilancia en zonas fronterizas

El Gobierno de Guatemala ha reforzado la seguridad de sus zonas fronterizas con México; con la Operación Cinturón de Fuego el Ejército aumenta su presencia con drones y Kaibiles con el objetivo de reducir la actividad criminal en puntos críticos a través de patrullajes y resguardo de comunidades, señala a través de la página oficial de la institución armada “Ejercito GT Oficial”.

Este operativo no es nuevo; sin embargo, en fechas recientes y tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera “El Mencho”, las acciones han recobrado especial interés en la zona fronteriza entre el vecino país y México. El gobierno chapín ha externado su compromiso con el resguardo de su soberanía y sus fronteras, así como la seguridad de la población guatemalteca.

Acciones

A través de distintas acciones como las que realiza la Sexta Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala, se hacen patrullajes de coincidencia en la línea divisoria con México para mantener un ambiente de paz y seguridad para la población.

En la zona fronteriza de Niquivil y la comunidad de Frontera Cheguaté, así como las de la sierra están presentes elementos castrenses de Guatemala en la zona rural y en caminos donde revisan vehículos que ingresan a territorio chapín.

De acuerdo con el Ejército de Guatemala, la operación incluye el despliegue de fuerzas aéreas, terrestres y marítimas en la zona, patrullajes conjuntos con el Ejército Mexicano, uso de drones y unidades de Kaibiles para vigilancia, monitoreo y reforzamiento de la presencia militar en puntos estratégicos.

Indicaron que su misión es prevenir el tráfico de armas, drogas y migrantes, además de proteger a las comunidades de la violencia y el crimen organizado.

“La frontera entre Guatemala y México ha sido golpeada por la violencia del crimen organizado en los últimos años, sin embargo, la presencia de los elementos nos da confianza y permite mantener en la zona en calma, la actividad comercial se mantiene sin incidentes”, concluyó.