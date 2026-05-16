Mantienen vigilancia para garantizar la paz social

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece de manera permanente las acciones de seguridad y vigilancia en todo el estado, mediante el despliegue operativo y el uso de herramientas tecnológicas que permiten reforzar la prevención del delito y la atención inmediata a la ciudadanía.

Herramientas

La SSP mantiene activo el monitoreo estratégico a través de las cámaras de C5 Escudo Pakal, drones, aviones no tripulados, plataformas de análisis e inteligencia, así como patrullas equipadas para brindar una respuesta oportuna en las diferentes regiones de Chiapas.

Estas herramientas permiten mantener vigilancia preventiva en zonas urbanas, rurales y tramos carreteros, además de fortalecer la coordinación interinstitucional y la capacidad operativa de las y los elementos, para actuar de manera eficiente ante cualquier situación que pudiera alterar el orden público.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP)reafirma su compromiso con la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de continuar trabajando con innovación, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, consolidando estrategias integrales que contribuyan a preservar la paz, la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.