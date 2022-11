El CTMM cumple 10 años

En el recinto se pueden realizar recorridos guiados. Manuel Martínez / CP

La misión del Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM) es investigar, conservar y difundir los textiles mayas, se informó durante el inicio de las actividades con motivo a los 10 años de haber sido fundado.

El próximo 31 de este mes, el CTMM cumplirá 10 años de haber abierto sus puertas al público como un espacio cultural único en toda América Latina.

Apoyo a las comunidades

Es un centro vivo, multidisciplinario e intercultural que ha contribuido al desarrollo de las comunidades de artesanos indígenas, a través de proyectos productivos, culturales, académicos y turísticos, beneficiando a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y Chiapas.

Para celebrar su primera década, el CTMM organizó una charla titulada “El nacimiento del Centro de Textiles del Mundo Maya” con la participación de Cándida Fernández de Calderón, Pedro Meza, Aurora Pellizzi, Pablo Ramírez y Gobi Stromberg.

El público también disfrutó de un concierto de música mexicana con el Grupo Marimbístico “Carlos Tejada”, dirigido por Hilario Cigarroa.

Mientras que el 29 de octubre se ofrecerá un concierto de música clásica y mexicana con los concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lourdes Ambriz como soprano y Alberto Cruzprieto en el piano.

En el año 2000, Fomento Cultural Citibanamex, A. C., Fomento Social Citibanamex, A. C., Patronato Colección Pellizzi, A. C., y la Sociedad de Tejedoras de Sna Jolobil, S. C. (hoy La Casa de la Comunidad de Tejedoras Mayas), sumaron esfuerzos para establecer la asociación civil Centro de Textiles del Mundo Maya.

Preservación y exhibición

Como resultado de la colaboración entre instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil, surgió un concepto amplio que contempla la importante labor de la preservación y exhibición de las colecciones textiles, el estudio y la convivencia de la tradición textil milenaria, así como la participación de las tejedoras y bordadoras de los diferentes grupos étnicos y de las diversas regiones del mundo maya.

Tras una búsqueda para encontrar un lugar que albergara este centro, con el apoyo y la disposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se acordó que el Ex-Convento de Santo Domingo de Guzmán fuera ese espacio.

Fundado en 1546, esta fue una de las primeras sedes dominicas de la región y constituía de una iglesia, escuela, enfermería, hospedería, cocina y refectorio, entre otros espacios.

La edificación actual data del siglo XVII y los dominicos tuvieron posesión del convento hasta 1853. En el siglo XX pasó a formar parte del patrimonio nacional custodiado por el INAH.

La restauración, que se llevó a cabo entre 2009 y 2012, devolvió al edificio su belleza original y, al mismo tiempo, lo dotó de instalaciones modernas para su función como espacio museístico y centro cultural.

Desde su apertura en el año 2012, el CTMM resguarda las colecciones textiles más notables de Chiapas y Guatemala. El acervo incluye más de 2 mil 500 piezas procedentes de dos colecciones: la del Patronato de la Colección Pellizzi, A. C., y la de Fomento Cultural Citibanamex, A. C.

En las salas de exhibición del CTMM los tejidos mayas reciben el cuidado y tratamiento que se merecen, debido a que son valiosas obras de arte. Sus diferentes áreas cuentan con equipamiento de vanguardia para un recinto de esta naturaleza.

También cuenta con dos áreas de conservación:

1.- En la sala de conservación y bodega abierta se almacena una selección de las colecciones del CTMM, en un mobiliario planeado especialmente para ellas. Aquí se llevan a cabo tareas de conservación preventiva, catalogación e investigación. También se ofrece el servicio de consulta a artesanas e investigadores, con previa cita. Las bodegas abiertas son una tendencia novedosa en el mundo de los museos a nivel internacional, en donde el público puede observar las tareas que se realizan “tras bambalinas”. Siendo una manera muy eficaz de atrapar su atención y crear mayor interés en los museos.

2.- En el taller de restauración, investigación y laboratorio de conservación se realizan análisis y estudios de los materiales y técnicas con que está realizada cada pieza, para diagnosticar su estado de conservación y aplicarle el tratamiento más adecuado. Cuenta con equipo especializado que está a la altura de los mejores talleres de conservación de textiles en museos a nivel internacional.

Además, en el CTMM se llevan a cabo talleres de capacitación sin costo alguno dirigidos a artesanas para reforzar sus conocimientos sobre las técnicas de hilado, teñido, tejido, bordado y acabados, por igual para ampliar su repertorio de diseños y sus muestrarios con piezas utilitarias, perfeccionar sus creaciones, calcular sus costos y precios, además de mejorar sus habilidades comerciales.

Los talleres son encabezados por la experiencia de Pedro Meza en Sna Jolobil y la metodología del Programa de Apoyo a los Grandes Maestros del Arte Popular que Fomento Cultural Citibanamex ha desarrollado desde 1996.

El CTMM ofrece también visitas guiadas a artesanos y sus familias, para que conozcan las piezas antiguas de su comunidad, acompañados por personal bilingüe en las lenguas tsotsil y tseltal.

En 10 años, el Centro de Textiles del Mundo Maya ha recibido a más de 245 mil visitantes y en el Área de Servicios Educativos se ha atendido a cerca de 50 mil personas con actividades educativas, a través de miles de talleres y visitas guiadas.