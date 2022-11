Con la finalidad de prevenir situaciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar de nivel básico y medio superior, presentaron el protocolo para prevenir conductas antisociales en centros educativos, auspiciado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la autoridad local.

La secretaria ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Cielo Zepeda Cancino, detalló que además de la implementación del protocolo en las escuelas, en los próximos días se llevarán a cabo acciones integrales en el perímetro de las escuelas, donde participarán diversas instancias de gobierno.

Durante la reunión y en diversas intervenciones, directivos de las escuelas secundarias técnicas No. 1 y 80, Cbtis No. 2, Cecyte 20, secundaria del Estado No. 2, Telesecundaria 214 Manuel Velasco Suárez, secundaria Miguel Utrilla y secundaria José Felipe Flores, expresaron el interés y disposición de que este protocolo se pueda poner en marcha lo más pronto posible y se integre una agenda de trabajo.

Los regidores Karen Ballinas y Agustín Franco, presidenta y vocal -respectivamente- de la Comisión de Seguridad Pública, resaltaron la importancia de impulsar un frente común en el que directivos, padres de familia y maestros puedan prevenir conductas que puedan constituir ilícitos.

Por su parte, el director de la policía, Romeo Alfredo Rodríguez López, refrendó el compromiso de seguir trabajando en coordinación con instituciones educativas en San Cristóbal de Las Casas.