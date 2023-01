Llaman a no bajar la guardia ante las bajas temperaturas

Erika Abigail Oseguera Ballinas, médica de guardia de la Cruz Roja San Cristóbal, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar implementando las medidas y los cuidados necesarios para reducir complicaciones en la salud.

Lo anterior ante las bajas temperaturas que se han registran por la temporada invernal en toda la región Altos, provocando un incremento en las enfermedades de las vías respiratorias.

Destacó continuar con las recomendaciones de salud, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, limpieza de superficies, procurar no asistir a lugares muy concurridos que no tengan la ventilación adecuada, y tratar de no exponerse a cambios bruscos de temperatura ya que el covid va en aumento, otra vez.

Señaló que actualmente la variante ómicron es la que está afectando a la población, por lo que también exhortó a la población a vacunarse contra la influenza, principalmente menores de cinco años y personas mayores de 65 años.

Destacó la importancia de no bajar la guardia, con el uso del cubrebocas más que nada, además de mantener la sana distancia y el lavado de manos constante.