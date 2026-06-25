Manuel Martínez, 20 años narrando la historia de San Cristóbal

Con 60 años de edad y una trayectoria que arrancó en los talleres del legendario periódico Tiempo, Manuel Martínez López llegó a Cuarto Poder en 2005 por invitación de nuestra directora general, María Morales Ruiz, y la directora de Información y Comercialización, Ana María de la Cruz Morales.

Su historia en el periodismo comenzó nueve años antes, en 1996, cuando en la vieja escuela de la imprenta móvil aprendió a elaborar desde tarjetas de boda y XV años, hasta manejar el linotipo y la prensa plana.

Fue gracias a Carlos Herrera, en ese entonces reportero de Cuarto Poder, que se integró a la cobertura informativa en San Cristóbal de Las Casas y la región Altos, acumulando dos décadas de oficio que hoy lo consolidan como testigo privilegiado de la transformación social y política de la zona indígena de Chiapas.

Arte de hacer periodismo

Para Manuel Martínez el ejercicio periodístico ha sufrido una metamorfosis radical. “Era todo un arte, teníamos que armar los tipos y luego distribuirlos en sus respectivas cajas”, recuerda con orgullo sobre sus inicios artesanales. En contraste, lamenta que hoy, con el dominio de las redes sociales, el periodismo se haya vuelto “fugaz e inmediato”.

La era digital contrasta con aquella época donde las notas se escribían en máquina de escribir y se enviaban a redacción por sistemas que hoy resultan obsoletos. A pesar del cambio, valora haber vivido la transición del stencil y la prensa plana a la era digital.

Zapatismo

El corresponsal vivió en primera fila el levantamiento armado que puso a San Cristóbal en el mapa mundial. “Fue un acontecimiento muy importante, el parteaguas para Chiapas”, afirmó.

Antes de 1994, la ciudad “prácticamente no existía” en la agenda nacional, pero el movimiento zapatista no solo visibilizó las demandas indígenas, sino que detonó transformaciones profundas que beneficiaron al estado.

Esa efervescencia social marcó su generación de periodistas y definió el rumbo de la cobertura en la región.

Inicios en Cuarto Poder

La llegada de Manuel a la casa editorial ocurrió en 2005 y desde entonces se ha dedicado a documentar los acontecimientos más relevantes de la zona Altos. “Llevo 20 años, y en esos 20 años hemos vivido muchas notas, muchas historias que están plasmadas en el periódico”, relata.

Su labor se ha centrado en cubrir la información política, social y cultural de San Cristóbal y sus alrededores, construyendo un archivo personal que a su vez forma parte de la historia reciente de la entidad y de Cuarto Poder.

Coberturas

Entre los momentos que han marcado su vida destaca la visita del papa Francisco, lo que calificó como un “hecho histórico” debido a que fue la primera llegada de un papa a San Cristóbal. La cobertura implicó narrar cómo la ciudad se saturó de visitantes nacionales y centroamericanos que acamparon en plazuelas ante la falta de hospedaje.

Sin embargo, también ha tenido que reportar noticias tristes como la partida del obispo Samuel Ruiz García, “jTatik” como le llamaban los pueblos indígenas; Amado Avendaño, dueño del periódico Tiempo, donde tuvo sus inicios, y más recientemente, el asesinato del padre Marcelo y del activista ecologista Alejandro Ruiz Guzmán.

Referente Nacional

Para Martínez, Cuarto Poder ha sido y sigue siendo el medio más importante en Chiapas, definiéndolo como un referente nacional que trasciende la noticia diaria para convertirse en un archivo histórico.

“No es solo un periódico, es la vida de San Cristóbal y de Chiapas plasmada en sus páginas”, aseguró.

La transición tecnológica ha obligado al medio y a sus reporteros a profesionalizarse: “Hoy todo mundo sube cosas a redes, pero el compromiso del periodista es verificar, que la gente confíe en que lo que decimos está comprobado”.

Agradecimiento

Orgulloso de pertenecer al proyecto y de formar parte de los 50 años de Cuarto Poder, Manuel Martínez extiende su gratitud a las directoras, María Morales Ruiz y Ana María de la Cruz Morales, por la libertad para escribir y a sus compañeros de redacción y producción por formar un gran equipo.

A las puertas de que el periódico alcance medio siglo de existencia, felicita a la familia de la Cruz Morales por mantener un proyecto que califica como esencial. “Es un referente en materia de periodismo”, concluye quien ha hecho de la noticia una forma de vida.