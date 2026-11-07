Manuel se convierte en chef por un día

Alison Manuel Aguilar Vázquez, vive con distrofia muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad genética poco frecuente que causa debilidad muscular progresiva. A pesar de los retos que enfrenta, su sueño de convertirse en chef se concretó.

Con el apoyo de Ana Cecilia Díaz López, nutrióloga, y de Roger Manuel Hernández García, docente de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Actividad

Como parte de la experiencia, Hernández García coordinó al grupo de la asignatura Cocina Electica, para que Alison pudiera dirigir la preparación de una comida completa. Bajo su guía, las y los estudiantes elaboraron un menú completo de cuatro tiempos.

Arianna Ruiz, coordinadora estatal de Proyectos de Inclusión del Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) Chiapas, agradeció la apertura de la autónoma Unicach para recibir a Alison y acompañarlo en el cumplimiento de su sueño. “Gracias a la universidad por ser un puente entre el Teletón y la sociedad”.

El sueño de Alison se hizo realidad gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes y docentes de la licenciatura en Gastronomía, directivos y personal del CRIT Chiapas, y su familia.

Experiencia emotiva

Para Alison y su familia, el personal del CRIT Chiapas, así como estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, la actividad fue una experiencia emotiva y significativa.

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, presenció la actividad y agradeció la confianza del CRIT Chiapas. También reconoció el esfuerzo y el amor con que la familia de Alison lo acompaña para hacer realidad sus sueños.

Le entregó a Alison una constancia en reconocimiento a su esfuerzo al preparar la clase, además de dirigir y supervisar el trabajo de las y los estudiantes.