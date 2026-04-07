Manuela Obrador recibe Doctorado Honoris Causa

Manuela del Carmen Obrador Narváez, actual delegada de Programas para el Bienestar en Chiapas, recibió el grado de Doctora Honoris Causa por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en una ceremonia encabezada por directivos del instituto e integrantes del Consejo General Consultivo, quienes aprobaron dicha distinción en su Décima Sesión Ordinaria.

Cabe resaltar que esta es la máxima distinción que otorga el Instituto Politécnico Nacional a quienes contribuyen al desarrollo del país. Asimismo, se trata del décimo Doctorado Honoris Causa que esta institución, reconocida a nivel nacional e internacional, ha entregado a lo largo de su historia.

En el caso de Manuela Obrador, el reconocimiento le fue otorgado por su gestión para crear la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque (UPIIP), un plantel con infraestructura propia que actualmente alberga a estudiantes de diversas partes del país, quienes cursan las carreras de Ingeniería Ferroviaria, Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Civil y la Licenciatura en Turismo Sustentable, con capacidad para más de 3 mil 500 alumnos.

Durante su participación, la delegada de Bienestar resaltó la importancia de la educación, pues dijo: “Es la herramienta que nos hace libres, nos permite soñar y materializar esos sueños, transformando vidas, mejorando entornos y construyendo patria”; además, agradeció al Instituto Politécnico Nacional: “Por poner la técnica al servicio de la patria y al servicio de Chiapas”.

Al finalizar su mensaje, Obrador Narváez subrayó el compromiso social que ha guiado su labor: “Siempre mi trabajo fue por convicción, convencida de que, por el bien de todos, primero los jóvenes; primero la clase trabajadora que engrandece este país; primero los adultos mayores; primero las personas con discapacidad y primero los pobres”.