Mapastepec y Villa Comaltitlán con afectaciones

Las intensas lluvias que se han registrado en la costa chiapaneca han provocado encharcamientos en comunidades de las zonas bajas de los municipios de Mapastepec y Villa Comaltitlán, aunque hasta el momento no se reportan afectaciones mayores.

En el ejido Francisco I. Madero de Mapastepec, el agua ha ingresado a parcelas agrícolas y algunas viviendas, por lo que personal de la Secretaría de Protección Civil realizó las verificaciones.

El comisariado ejidal, Pedro Estrada Sánchez, dijo que el agua no penetró a las viviendas, aunque su acumulación podría provocar daños en los cultivos agrícolas.

Hasta el momento en la zona no ha habido necesidad de evacuar a familias.

A su vez, en la ranchería San Miguel de la zona baja de Villa Comaltitlán, se presentaron inundaciones por el desbordamiento de canales de riego.

Daños

Se dijo que la acumulación de maleza, basura y otros materiales provocaron taponamientos en los drenes, generando el desbordamiento y la entrada de agua a las viviendas. En ambos casos, las autoridades han pedido a los habitantes de la zona baja mantenerse atentos en virtud a que ha iniciado el pico de la temporada de ciclones.

Todos los ríos de las regiones Costa y Soconusco también son monitoreados con la finalidad de instrumentar acciones de atención en caso de desbordamientos, informó el Sistema de Protección Civil.