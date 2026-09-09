“Mapatón Tuxtla” podría estar lista en diciembre

La aplicación de “Mapatón Tuxtla” para dispositivos móviles podría estar disponible antes de finalizar el 2026; a través de esta, la ciudadanía podrá conocer las diferentes rutas y servicios del transporte colectivo de la capital chiapaneca.

El proyecto fue presentado ante el comienzo del levantamiento de datos actualizados de un aproximado de 130 rutas del servicio colectivo y suburbanos que transitan en la capital.

Este ejercicio de mapeo colaborativo es impulsado por la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal, las organizaciones Muevetex, Codeando México y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Actualmente participan alrededor de 160 voluntarios, principalmente estudiantes de la Unach, quienes saldrán a las calles a trazar las rutas para digitalizar la información.

Método de trabajo

La metodología para este levantamiento de datos es la misma que Codeando México ha implementado en más de diez ciudades del país desde 2016, cuando se organizó el primer “Mapatón Ciudadano” en Xalapa.

Esta metodología es abierta y replicable; ha sido utilizada incluso en otros países como República Dominicana, Ecuador y Colombia.

El objetivo es generar un archivo que concentre no solo los trazos de las rutas, sino también información sobre horarios, frecuencias, precios y tiempos de recorrido.

El proyecto proporcionará a las autoridades información actualizada y estructurada que permita identificar zonas sin cobertura, mejorar la planeación urbana y optimizar el servicio.

Por otro lado, esta información estará disponible para la ciudadanía a través de la aplicación, que ofrecerá opciones de ruta, tiempo aproximado de viaje e incluso la posibilidad de emitir alertas sobre tráfico o incidentes de seguridad.