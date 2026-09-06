Mapearán rutas del transporte público

En próximos días pondrán en marcha el proyecto “Mapatón Tuxtla”, el cual busca solucionar la falta de información precisa sobre las rutas del transporte público en la capital, lo que ha sido durante años un problema recurrente para usuarios y autoridades.

Este proyecto impulsado por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas, en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) será un ejercicio de participación ciudadana que busca levantar una base actualizada de la red de rutas en la capital y sus municipios cercanos.

Surgimiento

De acuerdo con Diego Emilio Cuesy, subsecretario de la dependencia, la propuesta surgió tras su experiencia cuando coordinó un mapatón similar en la Ciudad de México, que permitió generar el primer registro sistemático de rutas de transporte colectivo en el Valle de México.

La iniciativa se concretó tras el convenio firmado entre la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y la Unach para crear un laboratorio de movilidad y urbanismo con perspectiva de género.

Destacó que el interés también surgió tras la atención de docentes en contar con información confiable para analizar patrones de viaje, oferta y demanda, así como para identificar zonas con falta de paradas o paradas que requieren formalización.

¿Cómo participar?

El mapatón está abierto a toda la ciudadanía, con especial énfasis en estudiantes, pero cualquier persona puede participar.

Para ello, deben registrarse en el enlace bit.ly/mapatontuxtla y asistir a una de las dos capacitaciones obligatorias que se impartirán en la Unach: a las ocho de la mañana en la Facultad de Ingeniería, o a las cuatro de la tarde en la Facultad de Arquitectura.

En estas sesiones del 7 al 12 de septiembre, se explicará el uso de la aplicación de mapeo, los protocolos de seguridad y se formarán parejas para realizar el trabajo de campo.

Los voluntarios recibirán constancia de participación, reembolso de pasajes, alimentación y un gafete que los acreditará durante la jornada.

El subsecretario indicó que actualmente se han inscrito un aproximado de cien voluntarios, lo que refleja el interés creciente por mejorar el transporte público e invitó a involucrarse en la mejora del transporte público.