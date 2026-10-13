Mar de fondo afecta a más 378 familias

Un total de 378 familias de la región Istmo-Costa del estado de Chiapas resultaron afectadas por el fenómeno conocido como mar de fondo, que se encuentra golpeando las costas de Tonalá.

Los pobladores de San Luqueño, Ojo de Agua y Valle del Sol reportaron que el agua ha ingresado hasta sus hogares, alcanzando en algunos casos hasta los 30 centímetros de altura.

Reporte de autoridades

Cabe señalar que dentro del padrón de afectados que dieron a conocer las autoridades, son 278 familias en San Luqueño, 78 en Ojo de Agua y 22 en Valle del Sol.

En su mayoría son familias dedicadas a la pesca ribereña, quienes aseguran que es la primera vez que este fenómeno les inunda casi la totalidad de sus viviendas, lo cual les imposibilita trabajar.

Ante esta situación, solicitaron la intervención urgente del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Recorridos

De manera inmediata, la secretaria de Pesca y Acuacultura del Pueblo de Chiapas, Judith Torres Vera, se presentó en la zona para atender de forma directa a las tres comunidades afectadas.

Dentro de sus principales peticiones están, apoyo con empleo temporal para hombres y mujeres y despensas, ya que durante esta temporada no hay producto de pesca para el sustento diario.

Brigadas de la Secretaría de Salud acudieron a atender las enfermedades derivadas del encharcamiento, principalmente en menores y adultos mayores, ahí realizaron la dotación de medicamentos para hongos, enfermedades estomacales y otras afecciones.

Los pobladores señalaron que están conscientes de que viven a la orilla del estero, por lo que a futuro consideran la reubicación a zonas más seguras, así como un proyecto integral que ayude a prevenir futuras inundaciones por el efecto del mar de fondo, con personal especializado.

Por su parte, Torres Vera atendió de manera responsable a los pescadores, asegurando que sus demandas serán canalizadas.

“Vamos a atender sus peticiones y demandas con el gobernador del Estado, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, y de manera organizada vamos a atenderlos con humanismo en esta Nueva ERA”, afirmó la funcionaria.