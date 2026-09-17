Mar de fondo causa afectaciones en comunidades costeras

Un fuerte fenómeno de mar de fondo provocó afectaciones en diversas comunidades costeras del municipio de Tonalá, entre ellas Paredón, Boca del Cielo, Puerto Arista, Ponteduro, Manguito, Pueblo Nuevo, La Barra y Madre Sal, principalmente entre las familias que viven a orillas del mar.

De acuerdo con los reportes, el fenómeno se presentó durante la madrugada del pasado martes y continuó durante parte de la noche, generando oleaje de hasta aproximadamente tres metros de altura, acompañado de fuertes vientos y lluvias.

Una de las comunidades más afectadas fue la pesquería de Paredón, donde los habitantes se alarmaron debido a que el agua del mar salió hasta algunas calles, principalmente en la zona cercana al centro de la localidad. Las familias que tienen sus viviendas a escasos metros de la costa permanecieron preocupadas ante el incremento del nivel del agua.

Una situación similar se registró en San Luqueño La Costa, donde el agua llegó hasta las calles y afectó principalmente a las viviendas ubicadas a la orilla del mar. En algunos domicilios, el agua alcanzó aproximadamente medio metro de altura, por lo que algunas familias tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares y buscar refugio en zonas más seguras de la misma comunidad.

Panorama

De manera particular, varias palapas y restaurantes en Boca del Cielo resultaron afectados debido al ingreso del agua, mientras que las condiciones de viento, lluvia y fuerte oleaje complicaron aún más la situación.

El fenómeno generó momentos de preocupación entre las familias de estas comunidades, especialmente entre quienes viven en zonas cercanas a la costa, ante el riesgo de que el agua pudiera continuar avanzando hacia sus viviendas y establecimientos.