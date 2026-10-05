Mar de fondo causa alarma en Paredón

El llamado mar de fondo provocó momentos de pánico y alarma entre los habitantes de la comunidad Paredón, en el municipio de Tonalá, durante la mañana del pasado viernes.

El fenómeno se mantuvo durante gran parte del día y provocó que el agua del mar ingresara a algunas calles y avenidas de la comunidad, generando preocupación, principalmente entre las familias que habitan a orillas del mar.

Ante el temor de que sus viviendas pudieran resultar afectadas o incluso colapsar debido al constante impacto del oleaje, los vecinos decidieron sacar sus pertenencias más importantes y trasladarse temporalmente a casas de familiares dentro de la misma colonia.

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El agente municipal de Paredón, Humberto Hernández Obando, pidió a la población mantener la calma y tomar las precauciones necesarias, al señalar que durante esta temporada suelen presentarse este tipo de fenómenos.

De acuerdo con el reporte, las condiciones estuvieron acompañadas de fuertes vientos, con rachas que habrían superado los 100 kilómetros por hora, lo que provocó que el nivel del agua aumentara y alcanzara aproximadamente 40 centímetros en algunos puntos.

Paredón es considerada una de las principales y más grandes comunidades pesqueras del municipio de Tonalá, por lo que las autoridades mantienen la atención ante cualquier eventualidad que llegue a presentarse.