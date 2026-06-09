Mar de fondo colapsa estructuras de protección

El “mar de fondo” que desde hace algunos días se presentaba en las costas del océano Pacífico, sorprendió la madrugada de este lunes a restauranteros de San Benito al arrasar parte de las estructuras y objetos de nueve negocios. Muros, chapoteaderos, mesas, sillas, enseres para cocina y el muro-valla que les servía de protección colapsó provocando así mayor daño.

Las autoridades de Protección Civil y de la Armada de Mexico habían advertido del fenómeno y la toma de precauciones, pero este día la fuerza del mar fue mucho mayor. El oleaje de aproximadamente tres metros erosionó parte de la playa y puso en riesgo la carretera, viviendas y centros escolares como el Bachillerato Tecnológico de Puerto Madero.

Este lunes, poco antes del mediodía, personal de la Armada de México implementó acciones de protección y ayuda a los afectados, junto a pobladores y la Marina colocaron piedras y costales con arena para tratar de minimizar la fuerza del mar de fondo y contener el impacto de las olas; la alerta persiste a la población civil.

La alarma preventiva emitida por el Sistema Estatal de Protección Civil informa que, de acuerdo con la actualización de mediodía del Centro Nacional de Huracanes (NHC), la Depresión Tropical 3-E se ha intensificado a la Tormenta Tropical “Cristina” este lunes, se localiza a 680 km al sureste de la desembocadura del río Suchiate con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h.

Los pronósticos prevén para los siguientes días, acumulados generales de 75 a 150 mm en gran parte de la entidad, con zonas de riesgo específico donde las precipitaciones serán extraordinarias: