Mar de fondo y colapso de puente, daños de las lluvias

Las lluvias de las últimas horas en Chiapas dejaron varias afectaciones, desde el colapso de un dren pluvial hasta el mar de fondo que impactó la zona de Arriaga y Tonalá, enfatizó la Secretaría de Protección Civil.

Vías de comunicación

En los últimos días, un dren pluvial colapsó en La Concordia, por lo que algunas instancias gubernamentales ya trabajan para atender el desperfecto que también afectó a un puente.

“De igual forma el puente Chinaca del municipio de Mezcalapa presentó afectaciones, por lo que el equipo de la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos (DIAR) se trasladó a la zona a fin de determinar si es seguro el tránsito en ese puente”, informó el Sistema Estatal de Protección Civil.

En la zona se trabajó en una vía para que las comunidades cercanas puedan transitar. Para el caso de Oxchuc, se reportó la crecida de un río y en ese mismo municipio una persona fue arrastrada por una corriente y después localizado sin vida.

En ese sentido, el secretario de Protección Civil del estado, Mauricio Cordero Rodríguez, compartió que fueron tres fenómenos meteorológicos los que dejaron remanentes y que se han sentido en algunas zonas del estado.

Otros daños

El mar de fondo impactó en las zonas costeras y el agua entró en algunas viviendas en los municipios de Arriaga y Tonalá. Con el apoyo de municipios, se dispersó la entrega de ayuda.

“En la cabecera municipal de Huixtla se registró un socavón que fue atendido desde el primer momento, sin embargo, por la continuidad de las lluvias el terreno tiende a deslizarse, por lo que se movilizó una retroexcavadora y se colocaron piedras para atender la situación”, detallaron las autoridades.

Además de la atención que se dio por algunos deslaves y encharcamientos, se detalló que el centro ecoturístico Ojo de Agua cerró de manera temporal por la situación meteorológica.

Protección Civil agregó que, en coordinación con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se llevan a cabo labores de limpieza en varios tramos carreteros para garantizar un tránsito seguro a quienes se desplazan en vehículos.

Cordero Rodríguez llamó a las familias de Chiapas a que estén al pendiente de los pronósticos meteorológicos y de los alertamientos que emitan las autoridades en canales oficiales.