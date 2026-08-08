Marca Chiapas impulsa revalorización del ámbar

“En el estado urge revalorizar el ámbar, junto a los textiles, el café, el cacao y todo producto chiapaneco que forma parte de la cultura local, y que es gracias al esfuerzo de las familias que cada vez más involucran a las nuevas generaciones”, declaró el consejero presidente de Marca Chiapas, Fernando Zepeda Trujillo.

Planteó que el camino para mejorar la economía de productores y artesanos no debe ser competir por precio, sino por calidad, ante esto llamó a vincular a todos los actores para que las piezas chiapanecas lleguen a pasarelas y eventos culturales de talla internacional.

“Si decidimos competir por precio, vamos a seguir vendiendo el ámbar en el suelo; si apostamos por calidad, nuestras joyas pueden estar en las mejores vitrinas del mundo”, ejemplificó.

Iniciativa

Como parte de las acciones, el consejero anunció la propuesta de instituir los “jueves de ámbar”, una iniciativa que busca que los chiapanecos porten con orgullo alguna pieza cada semana, desde pulseras hasta botones en vestimenta.

Además, reveló que se está dialogando con la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para ofrecer talleres y pláticas que permitan a los artesanos actualizar sus técnicas y sumarse a tendencias mundiales.

Zepeda Trujillo hizo un llamado al secretario de Economía y al Congreso del Estado para vetar la venta de imitaciones de ámbar en las principales plazas comerciales de Chiapas.

Señaló que es lamentable que turistas y locales adquieran piezas de plástico o vidrio creyendo que son auténticas, y enfatizó que no se trata solo de prohibir, sino de integrar a quienes venden esas imitaciones en la cadena de valor para enaltecer la grandeza de la entidad.