Marcela Castillo reconoce respuesta de autoridades

La presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, reconoció el actuar de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante los hechos de violencia registrados en Chiapas; y sostuvo que aunque no se puede hablar de una tasa cero de incidencias, sí debe haber especial atención para cumplir la ley.

En entrevista, la legisladora señaló: “Me parece que los temas de seguridad y precisamente lo que en el estado ha estado aconteciendo, sin duda alguna nunca vamos a tener tasa cero de incidencias”. Por ello, dijo, “es verdaderamente reconocer también a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas policíacas, a la SSP, a la Fiscalía por el actuar inmediato de lo que sucede”.

Castillo Atristain subrayó que los cambios no son inmediatos y que lo ocurrido forma parte de un proceso. Agregó que lo que ha venido sucediendo “es una respuesta del actuar que ha tenido la Secretaría y las fiscalías”, no solo para poner en regla, sino porque “ya vimos también que hubieron detenidos de casi de manera inmediata”, lo que, consideró, refleja la especial atención que se está dando al tema.

Histórico presupuesto

En el contexto del análisis del Presupuesto Federal para Chiapas que situaría a la entidad como la tercera con mayores aportaciones de todo Mexico, Castillo Atristain señaló que la propuesta del Paquete Presupuestal 2027 del Gobierno del Estado, tendría que presentarse a mediados de noviembre.

Explicó que estos temas se atienden por separado, pues las aportaciones federales, por su naturaleza los define la Federación y habrá que esperar cuál es la propuesta para Chiapas.

Dijo que confía en la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la buena relación con el gobernador Eduardo Ramírez, para que las participaciones federales sean robustas para la entidad.

Cabe recordar que recientemente, información nacional informó que Chiapas se colocaría como la tercera entidad del país con mayor asignación de recursos federales para le próximo año, de acuerdo con lo contemplado en el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para la entidad chiapaneca se proyectan 74 mil 385 millones 667 mil 713 pesos, cifra superior a los 68 mil 947 millones 277 mil 329 pesos considerados durante 2026.