Marcelina y Guadalupe se gradúan de secundaria

Los graduados muestran con orgullo su documento. Cortesía

Marcelina tiene 34 años y es originaria de Amatenango del Valle; Ana Guadalupe, 32 y es de Tenejapa. Ambas forman parte del universo de más de 37 mil adultos y jóvenes que son atendidos en la entidad por Instituto Chiapaneco de Educación para la Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), dependiente del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Junto con varias personas más, estas dos mujeres tseltales recibieron el viernes su certificado de secundaria en una ceremonia especial realizada en la explanada de la Unidad Administrativa de San Cristóbal de Las Casas, luego de varios meses de instrucción.

Marcelina, sueño cumplido

Marcelina tiene dos hijos, de 13 y 11 años y los tiene estudiando. Cuenta que su sueño cuando era niña era ser enfermera. Cursó la primaria y quería seguir estudiando, pero sus padres ya no la dejaron, además de que no había secundaria cerca de su comunidad.

Luego se casó y ya no tuvo oportunidad de seguir estudiando, pero ahora está decidida a continuar. “Sí me gustaría estudiar, pero no sé si es tiempo todavía; tengo mis dos hijos de 13 y 11 años. Mi esposo estudió la preparatoria”.

“Estoy muy contenta y feliz por haber sacado mi secundaria”, dijo con orgullo, mientras sostenía entre sus manos el certificado que recibió de las autoridades del Icheja.

Ana Guadalupe también recibió su certificado de secundaria. Ella también ya había estudiado la primaria en Tenejapa cuando era niña, pero tampoco pudo seguir estudiando. “Yo quería terminar una carrera. Me hubiera gustado ser doctora”.