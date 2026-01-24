Marcelo Pérez Pérez: un símbolo de resistencia

A un año y tres meses del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, se hizo la presentación de un libro en honor al sacerdote tsotsil. En el evento se recordó el aporte que realizó en distintas comunidades que, en los años anteriores a su muerte vivieron momentos de gran tensión.

Entre los participantes de la presentación estuvo el padre Paco, quien recordó que había escuchado del padre Marcelo a través de redes y de otros compañeros, sin embargo, le tocó convivir de cerca con él por el conflicto que se vivió en Chalchihuitán.

Al respecto, el padre Paco mencionó que Marcelo muchas veces no tenía consciencia del tiempo, no recordaba si había comido o descansado, pues estaba metido en trabajar con los pueblos en las reuniones de paz.

Heredero histórico

El padre Paco señaló que vio en el padre Marcelo un proceso histórico que inició en 1712 con rebelión de los tzeltales, quienes cansados de las injusticias levantaron la voz.

Varios años después, indicó el padre Paco, se siguió con las caminatas de paz que realizó el padre Samuel Ruiz, a quien los propios pueblos le cuestionaron porque no les otorgaba el espíritu santo a los pueblos.

En ese sentido, señaló el padre, Marcelo Pérez Pérez fue “el primer padre cien por ciento y orgullosamente indígena”. Lo recordaron también como una persona comprometida, quien iba caminando, parroquia por parroquia, desde la zona Ch’ol hasta la capital del estado.