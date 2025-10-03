Marcha Mactumatzá por el dos de octubre

En memoria de lo que llamaron la matanza estudiantil del dos de octubre, aproximadamente 500 personas, todas estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, marcharon por calles de Tuxtla Gutiérrez hasta realizar un mitin en la explanada de la sede el Gobierno del estado.

En contingentes detalladamente organizados en columnas paralelas, con cánticos memorizados y acompañados de sulfurante pasión, los jóvenes lanzaron gritos de protesta contra el Estado Mexicano.

Entre protestas coordinadas por una voz al frente del contingente, los estudiantes gritaban que el dos de octubre no deberá olvidarse nunca.

Organización

Llamaba la atención la dedicada organización de la marcha, al frente los liderazgos, al medio los pelones estudiantes de nuevo ingreso prácticamente todos vestidos de negro y que más que cantar gritaban y hacían gestos con las manos cada 38 segundos, cuando la voz del micrófono los alentaba.

Este proceso organizativo evidencia que, por encima de la opinión sobre los actos de la Escuela Normal Rural, sus procesos ideológicos y organizativos siguen más vigentes que nunca.

Al llegar al parque Central los jóvenes que fueron acompañados por algunos pocos civiles realizaron un acto político donde lanzaron consignas.

La voz de protesta la dirigían los liderazgos que se alternaban entre masculinos y femeninos, teniendo a su espalda las oficinas de Gobierno estatal y frente a ellos el contingente, delicadamente organizado con un corte castrense que desde el silencio atestiguaba la protesta escolar, con profunda carga social.