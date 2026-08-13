Marcha Mocri a 9 años del asesinato de líder

Un contingente aproximado de 300 integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) marchó en Tuxtla Gutiérrez, tras cumplirse nueve años del asesinato de su líder Andrés Jiménez Pablo, ocurrido el 12 de agosto de 2017.

La movilización partió del oriente de la ciudad, desde el punto conocido como la Diana Cazadora, y se dirigió hacia el centro, donde mantuvieron bloqueadas las vialidades.

Durante el recorrido, los manifestantes emitieron consignas contra la administración estatal anterior, señalaron a ese gobierno como responsable de la liberación del autor material del asesinato de Andrés Jiménez.

Hechos

De acuerdo con los manifestantes, Jiménez Pablo fue asesinado a balazos por Francisco González Zebadúa, quien había recibido una sentencia de 25 años de prisión.

Recordaron que la captura del señalado ocurrió después de movilizaciones de los integrantes del Mocri, hasta que finalmente fue recluido en el penal "El Amate" y sentenciado con base en testimonios de testigos presenciales.

Sin embargo, afirmaron que, durante el gobierno anterior se realizaron acciones legales que derivaron en la liberación del sentenciado.

Según la versión de los marchantes, se utilizaron recursos jurídicos y se ejerció presión sobre el abogado que llevaba la defensa de Jiménez Pablo.

Los integrantes de la organización expresaron que su presencia en la vía pública tiene como propósito comunicar que la protesta y la libre manifestación son derechos establecidos en la Constitución.

Finalmente, señalaron que la movilización busca transmitir a la sociedad que, aún en condiciones que consideran desfavorables, la demanda de justicia se mantiene como una constante en su actividad, con el objetivo de alcanzar un escenario que califican como más justo, libre y democrático.