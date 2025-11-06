Marcha Por el México que Merecemos sin tintes políticos

Organizadores de la marcha Por el México que Merecemos, a realizarse el 15 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas, calaron que esta manifestación “no está vinculada a ningún partido político, agrupación o el colectivo Generación Z”.

Celeste Coello Armas, activista por los derechos humanos y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), explicó que son jóvenes independientes que buscamos expresar nuestras inconformidades de manera pacífica, sin fomentar la división entre mexicanos.

“Nuestro objetivo es unirnos para visibilizar las causas sociales, económicas y ambientales que hoy rebasan la capacidad de nuestros gobernantes”, dijo.

Precisó que el único medio de contacto oficial es a través de los grupos de WhatsApp y Telegram que aparecen en sus publicaciones y que cualquier otro perfil o canal no forma parte del movimiento.

Señaló que los colores del cartel oficial son únicamente los que aparecen en sus publicaciones, por lo que cualquier versión alterada no representa a la organización.

“Invitamos a la ciudadanía a sumarse de forma pacífica y con espíritu de unidad, para construir juntos el México que todos merecemos”, afirmó.