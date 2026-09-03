Marcha por ultimátum en zona de Chimalapas

Cerca de 800 personas se congregaron desde las primeras horas del miércoles, provenientes de la zona noroeste, en el parque Centenario al poniente del municipio de Cintalapa para realizar una marcha pacífica en torno al próximo vencimiento del ultimátum marcado por comuneros del estado de Oaxaca.

Manifestaron con lonas y cartulinas su descontento por falta de intervención del gobierno en la disputa territorial.

El cuatro de septiembre vence el plazo fijado por habitantes de Oaxaca para que pobladores del ejido Díaz Ordaz se retiren, abandonando sus tierras o cedan parte de los comuneros. Los amedrentados temen por su seguridad, ya que han existido enfrentamientos donde se han registrado decesos.

Aclaración

El representante de las 17 comunidades, Antonio López Sánchez, detalló que la marcha pacífica busca esclarecer la versión de los comuneros que los señalaba como invasores, siendo que ellos tienen documentación que los acredita como propietarios.

Así también informaron que están en contra de un régimen comunal, por lo contrario, buscan un régimen ejidal que les permita llevar su vida con normalidad y sin el temor de sufrir agresiones por la población oaxaqueña en la zona limítrofe, retirándose minutos más tarde, luego de establecer un mitin frente al Palacio Municipal.