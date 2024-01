Marcha UNTA por falta de garantías al campo local

Este jueves, decenas de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizaron una protesta en la capital chiapaneca para exigir garantías al campo y seguridad para los habitantes de las diferentes regiones del estado, quienes se han visto afectados por la ola de violencia.

Esta marcha partió desde las oficinas centrales hacia la avenida Central, cuyo contingente quedó instalado a la altura de la 2ª Oriente, en donde la organización expuso que existen demandas añejas urgentes que no se les han dado atención.

Carlos Humberto López, dirigente estatal de la UNTA, indicó que dentro de los pendientes está la atención de enfermos con padecimientos graves como el cáncer.

“Existe demanda en salud, vivienda, educación, apoyo para el campo, los cuales deben ser atendidos. Existe el caso de una compañera del municipio de San Fernando que no puede ser operada porque le exigen diez unidades de sangre”, comentó.

Destacó que no existe hasta el momento un número exacto de personas que padecen esta indiferencia institucional, la cual se ha visto agudizada por el tema de inseguridad.

Señalamiento

Expuso el caso de la zona Sierra del estado, en donde la situación es crítica porque no llega ningún tipo de ayuda mientras la población adolece y desespera. “En la zona Norte no hay seguridad, los transportistas no tienen seguridad, las mujeres no tienen seguridad, es por ello que las organizaciones debemos sumarnos y analizar cómo podemos ayudar para cambiar todo esto que padece el pueblo”, destacó.

Expresó que el panorama generalizado afecta a toda la población por igual, “incluso los cuerpos policiacos son humanos y tienen familia, por lo que también salen afectados”.

Los manifestantes indicaron que como primer punto, la petición es para que los diputados y senadores escuchen y puedan dar solución a estos problemas.