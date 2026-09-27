Marchan a 12 años de la noche de Iguala

En medio de la lluvia, estudiantes de la Normal Intercultural “Jacinto Canek” protestaron la tarde de este sábado con motivo de los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes, indicaron, no se les ha hecho justicia.

Partiendo del kilómetro 46 de la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, los normalistas, en conferencia de prensa, denunciaron la inacción de los distintos gobiernos federales desde que sucedió el hecho.

Recordaron que en su momento el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió esclarecer el hecho para que no quedara en la impunidad. “¿Pero qué hizo? No hizo nada, se lavó las manos”, dijeron los protestantes.

Señalaron que, aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador también se comprometió a darle justicia a los 43 normalistas, no logró dar los resultados esperados durante su sexenio.

Afirmaron que los padres y madres de los desaparecidos, quienes realizaron distintas manifestaciones en la Ciudad de México, no han tenido nueva información sobre el caso, aún cuando la actual presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que se les mantendría informados.

También mencionaron que las fuerzas armadas se han negado a entregar más de 800 folios de investigación que podrían dar detalles sobre el paradero de los 43 normalistas de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, en Guerrero.

Cabe mencionar que, tras una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los padres y madres de los 43 mantuvieron una reunión con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Ahí se habló de una orden judicial donde se señala que 753 archivos militares tienen que ser entregados tanto a la Comisión para la Verdad, como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

La manifestación de los normalistas, pacífica en todo momento, concluyó frente al Museo de San Cristóbal (Musac), en medio de una lluvia fuerte y con poca participación ciudadana.