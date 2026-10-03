Marchan a 58 años de la masacre de Tlatelolco

Vestidos con los trajes tradicionales de sus comunidades, estudiantes de la Normal Jacinto Canek marcharon la mañana de este dos de octubre en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, desde el kilómetro 46 de la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, en donde señalaron que hasta el momento sus exigencias no han sido atendidas.

En conferencia de prensa de casi media hora que detuvo el tráfico de la zona, los normalistas recordaron cómo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió a estudiantes en 1968.

Aquel movimiento, dijeron, no quería más que exigir sus derechos, pero al gobierno le importó más unos juegos olímpicos.

Represión

Señalaron que las normales rurales siempre han padecido la represión del sistema, como ellos mismos la padecieron hace un año, cuando fueron agredidos con gas lacrimógeno.

Sin embargo, reiteraron que la Normal Jacinto Canek, con cerca de 300 alumnos en la actualidad, “siempre vamos a defender a la educación, porque estamos por el bienestar de nuestro pueblo y ese va a ser siempre nuestro lema”.

Sobre las demandas que recientemente han hecho, indicaron que están a la espera de tener una mesa de trabajo con las autoridades. De no concretarse, “nos seguirán viendo en las calles”, afirmaron.