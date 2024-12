Marchan alumnos para exigir renuncia de director

Alumnos y padres de familia de la Preparatoria Comitán, mantuvieron bloqueado el bulevar de la citada ciudad por tres días. Mientras que la tarde del jueves marcharon por las principales calles para exigir la renuncia del director.

En un diálogo se acordó su retiro temporal, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes.

Desde el pasado martes, los inconformes se apostaron en las afueras del plantel, para exigir la renuncia del profesor Raúl Molina Ruiz, como director de la escuela preparatoria, por el mal manejo de los recursos financieros por más de dos millones de pesos.

Radicalizan movimiento

Los manifestantes al escuchar las declaraciones del director en una conferencia en donde negaba las acusaciones, determinaron bloquear el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, en el cruce de la 15a. calle Sur, dicho bloqueo lo mantuvieron por tres días hasta que se retiraron el día de ayer.

Pero ante la intervención de las autoridades municipales y estatales, se acordó sostener un diálogo en el museo de la ciudad, por lo que maestros, padres de familia y alumnos marcharon desde el bulevar sur hasta la calle Central e ingresar caminando al museo ubicado en la 3a. Sur.

Entre los acuerdos a los que llegaron, se determinó el retiro temporal del profesor Raúl Molina, en tanto se realizan investigaciones para descartar actos de corrupción, amenazas y nepotismo. Los alumnos recibirán clases virtuales y las instalaciones estarán bajo resguardo.

No obstante, los inconformes esperan la renuncia definitiva del director o de lo contrario seguirán con las movilizaciones.

Amenazan con “tablear” a padres de familia

En un vídeo difundido, se denunció que un hijo del director, de nombre Raúl Molina Hidalgo, amenazó con “tablear” a padres de familia inconformes, en el video se le escucha decir: “voy a ver que te tableen hdtpm, me oíste, hay lo vas a ver, me voy a reír en tu cara, no sabes ni con quién te estás metiendo hdtpm” (sic).

Molina Hidalgo es responsable del área de comunicación social del Ayuntamiento de Las Rosas, y aprovechándose de esta función, convocó a una conferencia de prensa para que su padre (el director), diera una réplica de las acusaciones en donde negó todo.