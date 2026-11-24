Católicos de la parroquia de San Fermín Obispo, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, denunció la presencia de problemas de inseguridad, adicciones y abusos de poder que afectan a las comunidades del municipio de La Independencia.

En pronunciamiento emitido el 22 de noviembre, en el marco de la celebración de Cristo Rey del Universo, el pueblo creyente denunció que estas problemáticas han generado división en las familias y dificultades para vivir en paz, además de denunciar actos de intimidación y condicionamiento hacia las comunidades.

Los feligreses también hicieron un llamado a quienes participan en actos de violencia a detener las agresiones contra sus propios hermanos y recuperar la conciencia, al recordar que el principio de la fe cristiana es respetar la vida y la dignidad humana.

Manifestaron que continuarán acompañando a las comunidades mediante la reflexión de la palabra de Dios y la defensa de los derechos humanos, desde una postura de denuncia ante las injusticias, la violencia y los sistemas que, afirmaron, generan destrucción y muerte.