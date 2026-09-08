Marchan contra el abuso y maltrato infantil en Huixtla

En el marco de la Jornada Nacional de Sensibilización sobre el Abuso Sexual y Maltrato Infantil, estudiantes, padres de familia y maestros de la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en Huixtla realizaron una manifestación en la que pidieron a la sociedad sumarse a las acciones de prevención de la violencia.

Portando pancartas, se pronunciaron por hacer conciencia sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), incluso en las escuelas, en donde se siguen presentando casos de “bullying”.

Recorrido

El contingente partió de las instalaciones de la institución educativa para recorrer diversas calles y culminar en el parque central, en donde hicieron llamados a fortalecer la participación de la comunidad educativa en estas actividades.

Esta es la primera institución educativa en la región del Soconusco que se suma a estas actividades que tienen como finalidad hacer conciencia sobre la importancia de prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación de abuso y maltrato infantil.

Establecieron la necesidad de que directivos, maestros y padres de familia coordinen esfuerzos para construir entornos más seguros en las escuelas, previniendo acciones que pongan en riesgo a los estudiantes.