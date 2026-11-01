Marchan contra la venta de alcohol y drogas

Cientos de católicos marcharon este fin de semana en el municipio de Tumbalá contra la violencia a mujeres y niños, además de exigir el cierre de cantinas y la venta de drogas.

Los feligreses pertenecientes a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, durante la manifestación dijeron “no al alcoholismo, no a la violencia, sí a la paz y a la vida”.

Denunciaron que cada vez son más los jóvenes y adultos que consumen alcohol y otras sustancias perjudiciales para la salud.

Mencionaron que la peregrinación “fue para hacer un llamado a la conciencia, a la unidad de nuestras familias y a la construcción de una sociedad libre de alcoholismo y violencia”.

“Porque la paz comienza en nuestros corazones, crece en nuestras familias y florece en nuestras comunidades”.

Se manifestaron también en contra de la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal y la destrucción de la madre tierra.

Luego de recorrer las calles, la manifestación concluyó con una celebración religiosa en la parroquia de San Miguel Arcángel, en el municipio de Tumbalá.