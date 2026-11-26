Más de mil integrantes de la Coordinación Diocesana de Mujeres, y de otras agrupaciones, marcharon este miércoles en San Cristóbal de Las Casas para exigir que cese la violencia en su contra, ya que “sigue lacerando nuestros cuerpos de mujeres, nuestras familias y nuestros pueblos”.

Afirmaron que “nuestros datos no coinciden con la información oficial; nosotras vemos, vivimos y sentimos la violencia que desgarra los cuerpos y destroza el corazón, contemplamos la omisión de las autoridades frente a la realidad de violencia contra las mujeres.

“Las autoridades que debieran procurar el acceso pleno a la justicia han violentado a las personas que luchan por la paz, la justicia y la dignidad, así como a las madres buscadoras que han sido criminalizadas al ejercer su derecho a buscar a sus desaparecidos”,relataron.

Protesta

Las manifestantes, provenientes de diferentes municipios en los que tiene presencia la diócesis de San Cristóbal, iniciaron la marcha a las 8 de la mañana en la entrada oriente a San Cristóbal y después de caminar más de una hora, arribaron al centro de la ciudad.

Con sus trajes regionales y con pancartas para exigir el cese de la violencia en su contra, afirmaron que “hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, nos reunimos mujeres de los diferentes pueblos para hacer escuchar nuestras voces de dolor, horror, indignación, frustración y sufrimiento que vivimos en el día a día”.

En un comunicado denunciaron “la negación al acceso de la justicia plena para las mujeres, la desaparición forzada y secuestro de mujeres y niñas, y la criminalización de las madres buscadoras”, así como otros crímenes que sufren en sus comunidades.

Dijeron que “acuerpamos las luchas y resistencias de tantas familias buscadoras, porque la búsqueda se sostiene en la esperanza y en el clamor legítimo de justicia”.

Además hicieron un llamado “a todas las mujeres y hombres de buena voluntad a ser empáticos y solidarios con las luchas por la vida, la paz, la justicia y la dignidad para nuestros pueblos”.

Después de la marcha, todas ingresaron a la catedral, donde colocaron una ofrenda con diversos alimentos que después compartieron en el atrio del templo de San Nicolás, situado en la parte posterior.