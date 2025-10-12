Marchan en apoyo a zapatistas

Más de cien personas marcharon la tarde de este sábado en San Cristóbal de Las Casas en defensa del Común y para exigir un alto a las “agresiones” en contra de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Desde aquí, denunciamos lo que está pasando en la comunidad Belén, en el corazón del Caracol 8 Dolores Hidalgo, del municipio oficial de Ocosingo, donde se llevó a cabo el despojo violento, hostigamiento sistemático, quema de viviendas y desplazamiento forzado de compañeras y compañeros bases de apoyo del EZLN y campesinos indígenas no zapatistas con quienes trabajan en ese territorio”, afirmaron.

Documento

En un documento añadieron que todo lo anterior son actos de guerra contra la vida colectiva y la propuesta zapatista del Común, al tiempo de exigir que se respete la integridad física y territorial de las bases de apoyo zapatistas y de las familias del poblado Belén.

Aseguraron que “esta es una ofensiva, dentro de una estrategia continua contra los derechos de los pueblos, principalmente su derecho a la tierra y el territorio. No se trata de un ataque aislado, sino que forma parte de una estrategia de contrainsurgencia renovada: Blandir la ley como garrote, usar el poder judicial y otros cuerpos del Estado para sembrar impunidad, terror y fragmentar el tejido del conflicto”.

Piden el retiro de fuerzas

Demandaron que se retiren inmediatamente todas las fuerzas policiales, militares y fiscales que se han hecho presentes en Belén; también que se suspendan las mediciones, agrarias o cualquier otro acto que pretenda legitimar y legalizar el despojo del territorio recuperado, y que el Estado mexicano detenga, de una vez por todas, los ataques a las comunidades zapatistas.

Los manifestantes caminaron por diversas calles del centro de la ciudad con carteles con la leyenda “alto a la guerra contra los zapatistas”, “no están solxs” y “justicia para el padre Marcelo”.

Constantes ataques

Señalaron que durante los últimos meses, las bases de apoyo zapatista del Caracol 8 Dolores Hidalgo, ubicado en la comunidad de Belén, han sido amenazados con presencia del Ejército y la policía. “Debido a la estrategia de despojo del mal gobierno, en septiembre se han quemado casas y robado cosechas de la milpa, sustento y trabajo común de zapatistas y no zapatistas”, refieren.

“Por ello hoy levantamos la voz, con la digna y rabia que lxs zapatistas nos han enseñado, donde la ternura organizada tiene un lugar importante”.

Recordaron que este territorio fue recuperado en 1994 y ha sido sostenido en común, desde entonces, entre zapatistas y no zapatistas. También recordamos que, en 1996, el Estado realizó la llamada “indemnización”.

Mecanismo a través del cual se pagaron todas las tierras recuperadas a quienes, en ese momento, fueron reconocidos por el Estado como los propietarios “legales”. Hoy, ese mismo Estado y su mal gobierno de la supuesta transformación, pretenden arrebatar las tierras recuperadas por el EZLN, apuntaron.