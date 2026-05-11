Marchan en el Día de las Madres

En el marco del Día de las Madres, un grupo de padres y madres de familia realizaron una marcha por calles de la capital de Chiapas para exigir el esclarecimiento de las desapariciones y muertes de sus familiares.

“Existen muchas formas de conmemorar el Día de las Madres. Una de ellas es mediante jornadas de protesta por las desapariciones y muertes de nuestros hijos, quienes deberían estar acá con nosotras celebrando”, dijo Anahí García, madre de Beany, una joven que perdió la vida tras un ataque en Tapachula.

Piden justicia

“Para nosotros no hay festejo ni celebración, sino dolor por la pérdida de nuestros familiares, esperando se haga justicia”, puntualizó.

El grupo de familiares mostraba diversos carteles, nombres y peticiones de justicia por varios delitos y en muchos casos, demandas por el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

La marcha se realizó por diversas calles de la ciudad, hasta el centro de la capital del estado, donde realizaron una manifestación.