Marchan en memoria de Carlos Manzo

Este domingo, un contingente de mas de cien personas partió del parque Bicentenario al parque central de Tapachula. Aseguran que es el inicio de un movimiento contra la corrupción y el mal gobierno.

Los integrantes identificados con el Movimiento del Sombrero y extrabajadoras del DIF marcharon en Tapachula, en memoria de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien fuera asesinado el año pasado.

Durante el recorrido exigieron justicia por Carlos Manzo y un alto al acoso y hostigamiento en contra de Grecia Quiroz, esposa del ex alcalde de Uruapan.

La movilización fue encabezada por Francisco Ramírez Galindo, enlace del Movimiento del Sombrero en Tapachula, quien alzó la voz para exigir el esclarecimiento de la muerte de Carlos Manzo, quien -dijo- dio su vida por defender a los más desprotegidos.

Reconocimiento

Al llegar al parque central, los participantes realizaron un mitin en donde recordaron a Carlos Manzo como un luchador de las causas justas, quien -señalaron- no le importó dar su vida para denunciar la corrupción y la colusión del gobierno con la delincuencia.

“Carlos Manzo fue un ejemplo de valentía, un hombre que se atrevió a señalar lo que otros callan, por lo que su muerte no quedará en el olvido”, expresó

Indicó que esta marcha es apenas el inicio de un movimiento ciudadano al que cada vez se suman más personas ante lo que calificaron como mal gobierno y actos de corrupción.

“Nos hemos levantado para alzar la voz para exigir justicia por Carlos Manzo y para luchar por el respeto de los derechos humanos de las personas que hoy están siendo oprimidas por el mal gobierno, no nos vamos a callar, Carlos nos dejó un gran ejemplo”, abundó.